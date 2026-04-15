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15 abr 2026 Actualizado 16:12

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Cardique gana el premio nacional Expo I 2026 por su innovador Ecosistema de Gestión Ambiental

Por usar una herramienta tecnológica que permite conocer en tiempo real la calidad del aire y del agua

Cardique

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La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE fue galardonada con el Premio Expo I 2026, en su tercera versión, en la categoría Medio Ambiente y Sostenibilidad, gracias a su innovadora iniciativa ‘Ecosistema Inteligente de Gestión y Calidad Ambiental’, dentro del cual se destaca el Observatorio Ambiental Inteligente, una herramienta tecnológica que permite conocer en tiempo real la calidad del aire y del agua en el norte y centro del departamento de Bolívar, jurisdicción de la entidad.

Este reconocimiento nacional destaca el liderazgo de Cardique en la implementación de soluciones inteligentes que fortalecen la prevención, el monitoreo y la protección de los ecosistemas estratégicos del territorio, permitiendo anticipar riesgos ambientales, mejorar la toma de decisiones y optimizar las acciones de conservación y restauración ambiental.

El director general de Cardique, Ángelo Bacci, recibió el galardón en la ciudad de Bogotá, resaltando que este logro es resultado del trabajo técnico y del compromiso institucional por incorporar tecnología e innovación al servicio del ambiente.

“Este reconocimiento respalda el trabajo que venimos desarrollando para fortalecer la prevención y actuar de manera oportuna, reduciendo riesgos y evitando intervenciones más complejas en los procesos de restauración ambiental. Seguiremos avanzando en la implementación de herramientas inteligentes que nos permitan proteger nuestros ecosistemas y garantizar un desarrollo sostenible”, expresó Ángelo Bacci.

Cabe destacar que Cardique participó en esta convocatoria nacional junto a destacadas entidades públicas y privadas del país, consolidándose como referente en el uso de tecnología aplicada a la gestión ambiental y la sostenibilidad.

Con este reconocimiento, Cardique reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales, posicionándose como una autoridad ambiental moderna que apuesta por soluciones inteligentes para el cuidado del territorio.

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