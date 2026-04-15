Capturan a un sujeto y aprehenden a menor tras hurtar celular y dinero a un taxista en Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron capturar y aprehender a dos sujetos, quienes minutos antes habían despojado de sus pertenencias a un ciudadano, en el norte de la ciudad.

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El resultado operativo se llevó a cabo en el barrio Daniel Lemaitre, donde las patrullas de vigilancia durante una oportuna reacción, lograron capturar a alias ‘El Jorgito’ de 22 años y aprehender un adolescente de 17 años, quienes fueron señalados por su víctima de haberle robado un celular y dinero en efectivo. Es de anotar, que los dos sujetos, minutos antes, habían abordado el vehículo de servicio público e intimidado con arma blanca al conductor.

Durante el procedimiento fueron recuperados los elementos y entregados a su propietario, quien agradeció la oportuna reacción policial.

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 326 personas por este delito.

“Continuamos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, logrando la captura y judicialización de quienes afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.