Persisten temores por posible colapso del puente El Pintao; Alcaldía aclara que no es su competencia

Sincelejo

Con el paso del tiempo, se incrementa la preocupación entre conductores y peatones por el alto riesgo de colapso de un tramo de la calzada en la Troncal de Occidente, a la altura del puente sobre el arroyo El Pintao, en Sincelejo, muy cerca de la Institución Educativa Simón Araujo.

Desde hace varios meses, la zona presenta un deterioro progresivo que obligó a reducir la movilidad a un solo carril debido al peligro que representa la estructura.

Frente al creciente malestar ciudadano por la falta de intervención, la Alcaldía de Sincelejo informó que, a través de la Secretaría de Infraestructura, convocó una mesa de trabajo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para analizar la situación y coordinar acciones urgentes, teniendo en cuenta que se trata de una vía nacional. Sin embargo, la Administración municipal solo hizo públicas estas gestiones el 13 de abril, pese a que la comunicación oficial de la ANI está fechada desde enero de 2026.

En los documentos enviados por la ANI, la entidad solicita al municipio informar las acciones de mitigación adelantadas en el sector, como monitoreo de asentamientos, manejo del tránsito, limpieza del cauce y labores de mantenimiento, dentro de las competencias locales.

De manera paralela, la Agencia confirmó que adelanta un proceso de contratación para realizar un estudio patológico del puente, con el fin de evaluar su estado estructural y definir las intervenciones necesarias para restablecer su funcionalidad.

No obstante, la situación ha generado confusión entre la comunidad, ya que previamente se había indicado que la recuperación del puente sería responsabilidad del Municipio, luego de que el tramo urbano de la Troncal de Occidente —entre la intersección El Maizal y el puente elevado de CECAR— fuera revertido al municipio en abril de 2025, tras permanecer durante 18 años bajo administración de la Concesión Vial Córdoba–Sucre.

Mientras se aclara el alcance de las responsabilidades entre el nivel nacional y local, los usuarios de la vía continúan transitando con zozobra por este punto crítico.

Aunque la Alcaldía ha implementado señalización preventiva, la comunidad insiste en que se requieren intervenciones estructurales urgentes para evitar una eventual emergencia en una de las principales arterias viales de Sincelejo.