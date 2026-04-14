Hurtan tres vehículos de la UNP en menos de 48 horas en Norte de Santander

Norte de Santander.

En menos de 48 horas, tres vehículos adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron hurtados en distintos puntos de Norte de Santander, en hechos que evidencian el deterioro de la seguridad en las vías del departamento.

Los casos se registraron en jurisdicción del municipio de Sardinata, en la vía que conduce hacia Convención y en la vereda El Tarra, en zona rural de Ábrego.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos han tenido un patrón similar: hombres armados interceptan los esquemas de protección, obligan a los ocupantes a descender de los vehículos y posteriormente se los llevan junto con el armamento asignado.

En los tres episodios, los responsables habrían actuado de manera coordinada, aprovechando tramos viales con baja presencia de las autoridades y condiciones de seguridad limitadas.

Este tipo de situaciones genera preocupación no solo por el hurto de los automotores oficiales, sino también por el riesgo que representa que armas de dotación queden en manos de los grupos armados que delinquen en la región.Principio del formularioFinal del formulario