Fiscalía acusó a alias Caleño por el caso Miguel Uribe; contactó al joven “Tianz” para el ataque

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, por su presunta participación en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.

Este hombre, desde el lugar en el que permanecía privado de la libertad, habría contactado telefónicamente a un adolescente, convencido de realizar el ataque armado e indicado cómo debía vestir para pasar desapercibido. Asimismo, es señalado de realizar una videollamada el día de los hechos con otros implicados, entre ellos, Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, en la que el menor de edad recibió instrucciones sobre el atentado, además de la coordinación del transporte que lo llevaría al parque El Golfito.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por el grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá dan cuenta de que Mora Silva haría parte de un grupo delincuencial dedicado a ejecutar homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en Bogotá.

Por lo anterior, fue acusado ante un juez penal especializado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Por el magnicidio del precandidato Uribe Turbay han sido condenados mediante preacuerdo Simeón Pérez Marroquín, Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González.