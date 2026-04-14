Expresidente Uribe negó contactos con el gobierno ecuatoriano en medio de la crisis arancelaria
Eso le respondió al presidente Gustavo Petro, quien lo señaló de viajar a Ecuador y haber sido uno de los generadores de la tensión.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez negó que haya sostenido acercamientos con el gobierno de Ecuador. Esto, luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara sus visitas a ese país.
Y es que, según Petro, el expresidente Uribe estaría teniendo acercamientos con el gobierno ecuatoriano, en medio de la crisis arancelaria.
El mandatario dijo: “¿Qué hace un expresidente de Colombia visitando un gobierno que acaba de poner un arancel de 100% a todos los productos de Colombia?”.
Frente a esto, el expresidente Uribe negó tener cualquier contacto con el gobierno ecuatoriano y lanzó un reto al presidente Petro: “Si la mentira es suya, renuncie a la Presidencia. Si la mentira es mía, renuncio a la política”.
Además, explicó los motivos de algunos de sus viajes: “En enero estuve en Ecuador y no tuve ninguna conversación con el gobierno ecuatoriano. La semana pasada estuve en un compromiso académico”.
Y dijo que el responsable de la crisis es el mismo presidente Petro: “Usted es el responsable de lo que ha pasado, porque usted le entregó la frontera al narcoterrorismo que impone la candidatura de Cepeda“.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...