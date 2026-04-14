Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 abr 2026 Actualizado 22:43

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Expresidente Uribe negó contactos con el gobierno ecuatoriano en medio de la crisis arancelaria

Eso le respondió al presidente Gustavo Petro, quien lo señaló de viajar a Ecuador y haber sido uno de los generadores de la tensión.

Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Foto: Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Cristian Bayona).

Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Foto: Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Cristian Bayona).

Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Foto: Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Cristian Bayona).

Laura Duarte@laurad_duarte

El expresidente Álvaro Uribe Vélez negó que haya sostenido acercamientos con el gobierno de Ecuador. Esto, luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara sus visitas a ese país.

Y es que, según Petro, el expresidente Uribe estaría teniendo acercamientos con el gobierno ecuatoriano, en medio de la crisis arancelaria.

El mandatario dijo: “¿Qué hace un expresidente de Colombia visitando un gobierno que acaba de poner un arancel de 100% a todos los productos de Colombia?”.

Frente a esto, el expresidente Uribe negó tener cualquier contacto con el gobierno ecuatoriano y lanzó un reto al presidente Petro: “Si la mentira es suya, renuncie a la Presidencia. Si la mentira es mía, renuncio a la política”.

Además, explicó los motivos de algunos de sus viajes: “En enero estuve en Ecuador y no tuve ninguna conversación con el gobierno ecuatoriano. La semana pasada estuve en un compromiso académico”.

Y dijo que el responsable de la crisis es el mismo presidente Petro: “Usted es el responsable de lo que ha pasado, porque usted le entregó la frontera al narcoterrorismo que impone la candidatura de Cepeda“.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir