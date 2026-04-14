¿Cuáles son los mejores de la liga? El Pulso del Fútbol, 14 de abril del 2026 00:00:00 47:59 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el nuevo salario que tendrá el entrenador del PSG, Luis Enrique. Steven dijo: “Yo hoy prefiero que gane un mejor sueldo Luis Enrique, que uno que es puro verso como Simeone. Yo pienso que se debe ganar 20 millones de euros”. Sobre el tema César agregó: “Actualmente se gana 11 millones de euros y sí se va a ganar los 20 millones de euros exactamente. Y creo que se lo merece por lo que ha hecho en dos años y medio de gestión”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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