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14 abr 2026 Actualizado 19:52

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El Pulso del Fútbol, 14 de abril del 2026

El Pulso del Fútbol analiza las declaraciones de Fabian Sambueza sobre Leonel Álvarez.

FORTALEZA, BRAZIL - MAY 13: Ateltico Bucaramanga coach Leonel Álvarez looks on during a Copa Libertadores match between Fortaleza and Atlético Bucaramanga at Castelao Stadium on May 13, 2025 in Fortaleza, Brazil. (Photo by Davi Rocha/Sports Press Photo/Getty Images)

FORTALEZA, BRAZIL - MAY 13: Ateltico Bucaramanga coach Leonel Álvarez looks on during a Copa Libertadores match between Fortaleza and Atlético Bucaramanga at Castelao Stadium on May 13, 2025 in Fortaleza, Brazil. (Photo by Davi Rocha/Sports Press Photo/Getty Images) / Sports Press Photo

FORTALEZA, BRAZIL - MAY 13: Ateltico Bucaramanga coach Leonel Álvarez looks on during a Copa Libertadores match between Fortaleza and Atlético Bucaramanga at Castelao Stadium on May 13, 2025 in Fortaleza, Brazil. (Photo by Davi Rocha/Sports Press Photo/Getty Images)
¿Cuáles son los mejores de la liga? El Pulso del Fútbol, 14 de abril del 2026

¿Cuáles son los mejores de la liga? El Pulso del Fútbol, 14 de abril del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el nuevo salario que tendrá el entrenador del PSG, Luis Enrique. Steven dijo: “Yo hoy prefiero que gane un mejor sueldo Luis Enrique, que uno que es puro verso como Simeone. Yo pienso que se debe ganar 20 millones de euros”. Sobre el tema César agregó: “Actualmente se gana 11 millones de euros y sí se va a ganar los 20 millones de euros exactamente. Y creo que se lo merece por lo que ha hecho en dos años y medio de gestión”.

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