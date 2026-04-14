Contraloría emite advertencia a MinHacienda por la deuda pública y dice ‘no’ a tributaria sin ajuste

La Contraloría General emitió una función de advertencia al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda pública al identificar que el incremento acelerado del endeudamiento, las condiciones financieras más restrictivas y la débil articulación entre gastos e ingresos “están comprometiendo el equilibrio fiscal del país”.

“La advertencia se sustenta, entre otros elementos, en el comportamiento reciente del financiamiento público. Las tasas de los TES B de corto plazo alcanzaron 13,69% y las de largo plazo en pesos llegaron a 14,03%, mientras que las operaciones de canje de 2025 y 2026 han implicado la entrega de títulos con tasas cupón superiores a las de los títulos recibidos, reflejando un deterioro en las condiciones financieras de la deuda”, señaló la entidad en un comunciado.

Hay que recordar que en 2025, el servicio de la deuda ascendió a $105 billones, equivalentes al 23% del gasto público total, por encima del 18% registrado en 2021. “Esta tendencia presiona las finanzas públicas y reduce progresivamente el espacio fiscal disponible para la inversión”, señaló el ente de control.

“Como resultado de las operaciones de manejo de deuda pública se bajó el saldo de la misma y la presión en la Tesorería en 2025 y 2026 a costa de mayores cupones, lo cual incrementará el pago de intereses a futuro. A esto se suma los altos vencimientos de deuda en las próximas vigencias. Es decir, se presentaría un aumento de los gastos asociados al servicio de la deuda que presionaran las finanzas del Gobierno”, aseveró el ente de control.

Los sectores con deudas

La Contraloría afirmó que la presión sobre las finanzas públicas ya se refleja en múltiples sectores estratégicos, entre los cuales sobresalen algunos por la magnitud de sus obligaciones y su impacto sobre la sostenibilidad fiscal.

En salud, las EPS acumulan deudas por $32,98 billones al cierre de 2024, mientras que en medicamentos las obligaciones de los gestores farmacéuticos pasaron de $2,8 billones en 2024 a $3,8 billones en 2025.

En energía, los subsidios eléctricos pendientes ascienden a cerca de $3,8 billones, en un contexto que se vuelve más delicado ante el Fenómeno del Niño previsto para el segundo semestre de 2026.

En contingencias judiciales, el Estado registra $17 billones en obligaciones por fallos ejecutoriados, de los cuales $14,9 billones son exigibles en menos de un año, lo que incrementa la presión inmediata sobre la caja pública.

Y en víctimas, el Estado ha reparado a 1,9 millones de personas por $15 billones, pero aún tiene pendientes 7,8 millones de víctimas, lo que implica obligaciones estimadas en $133 billones entre indemnizaciones colectivas e individuales.

“No a una tributaria sin plan de ajuste fiscal”

Entre tanto, el Contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que no es partidario de una nueva reforma tributaria, como lo contempla el Gobierno, “sin que se realice un plan de ajuste fiscal”.

“No soy partidario de una reforma tributaria que no se realice sin un plan de ajuste fiscal. Yo pienso que lo primero es presentarle al país un plan de ajuste fiscal y una reforma tributaria, pero a largo plazo, no una reforma tributaria simplemente coyuntural”, afirmó.