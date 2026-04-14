17 vallecaucanos compiten en la Copa Mundial de Patinaje Artístico

El Valle del Cauca tiene una destacada presencia en la Copa Mundial de Patinaje Artístico 2026, con 17 deportistas que integran la delegación colombiana en la primera parada del circuito, que se disputa en Buenos Aires, Argentina.

El certamen marca el inicio de una nueva etapa para este deporte con la implementación de la Artistic World Cup, un formato que reemplaza la antigua Serie Internacional de Patinaje Artístico y que se desarrollará en tres fases: dos clasificatorias y una gran final.

La primera competencia se lleva a cabo en el Pabellón Europa del Parque Olímpico de la Juventud, donde los patinadores compiten en modalidades como libre, solo danza, pareja danza y pareja de alto, enfrentando a exponentes de alto nivel internacional.

En total, Colombia cuenta con 49 deportistas de diferentes ligas del país, dentro de los cuales el grupo vallecaucano tiene una participación significativa, consolidando al departamento como una de las principales potencias del patinaje artístico nacional.

Uno de los cambios más importantes de este nuevo formato es la inclusión, por primera vez, de las categorías cadete y youth en el ranking mundial, lo que permitirá que estos deportistas comiencen a sumar puntos en el mismo sistema que las categorías júnior y sénior.

La primera fase del torneo se disputará hasta el 19 de abril en territorio argentino. Posteriormente, la competencia continuará en Garmisch-Partenkirchen, Alemania, del 8 al 17 de mayo, y cerrará con la gran final en Cesena, Italia, entre el 1 y el 7 de junio.

En cada modalidad y categoría clasificarán a la final los ocho mejores deportistas, en un sistema que también contempla cupos adicionales para garantizar la representación de todos los continentes. En la categoría sénior, los medallistas competirán por una bolsa de premios de 36.000 dólares. Además, el evento incluye categorías formativas como tots, minis y espurios, como parte de una apuesta por el desarrollo del patinaje a nivel internacional.

Los 17 deportistas vallecaucanos compiten en distintas categorías y modalidades dentro de esta Copa Mundial de Patinaje Artístico, representando al país en uno de los escenarios más importantes del calendario internacional.