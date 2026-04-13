Policía asesinado en Cartagena era oriundo de Sucre

Sincelejo

El departamento de Sucre recibió con tristeza la noticia del asesinato del patrullero Amir Chamorro Campo, un joven de 25 años oriundo de Corozal que fue atacado mientras cumplía un procedimiento de registro en Cartagena. El hecho ocurrió en el barrio Zaragocilla, donde él y otro uniformado se acercaron a dos sujetos en actitud sospechosa.

Según la información oficial, los hombres respondieron con disparos al requerimiento policial y uno de los proyectiles impactó al patrullero. Aunque fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe, falleció minutos más tarde por la gravedad de las heridas.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó la captura de uno de los presuntos responsables, mientras que el segundo logró escapar en una motocicleta y continúa siendo buscado mediante operativos en varios sectores.

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, lamentó lo ocurrido y destacó la valentía del uniformado, quien murió en cumplimiento de su labor. La institución aseguró que la investigación seguirá hasta capturar al segundo involucrado y esclarecer totalmente los hechos.