Madre del niño fallecido en un bus aclara que el menor nunca asomó la cabeza por la ventana

En medio del inmenso dolor por la pérdida de su hijo, Yajaira Hernández, madre del pequeño de cuatro años que falleció en un trágico accidente en vías de Antioquia, rompió el silencio para esclarecer las circunstancias del hecho. La mujer fue enfática al desmentir las versiones que circularon inicialmente, en las cuales se aseguraba que el niño había asomado la cabeza por la ventana del bus de la empresa Coonorte en el que viajaban desde Medellín hacia el sur de Bolívar.

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De acuerdo con el desgarrador testimonio de la madre, el menor se encontraba correctamente sentado en su lugar cuando un bus de la empresa Transoriente, que transitaba en sentido contrario, golpeó el costado del vehículo donde ellos se encontraban.

Hernández relató que “el niño no sacó la cabeza por ninguna ventana” y explicó que el impacto del otro automotor fue tan violento que destruyó el vidrio y alcanzó la cabeza del pequeño, quien en ese momento solo estaba mirando hacia afuera desde su silla.

La progenitora también denunció la falta de solidaridad del conductor del segundo vehículo involucrado, señalando que tras el fuerte golpe este no se detuvo para auxiliar a la familia y continuó su camino. Según su relato, fue el conductor del bus donde ellos viajaban quien tuvo que perseguir al otro automotor para obligarlo a detenerse kilómetros adelante, mientras la vida del menor se apagaba debido a la gravedad de la herida sufrida en el tramo de la vía Santuario-Granada.

Tras el sepelio del pequeño en el municipio de San Pablo, Bolívar, la familia concentra ahora sus esfuerzos en que las autoridades judiciales den celeridad al proceso para que el hecho no quede en la impunidad. Yajaira Hernández pidió que no se sigan difundiendo informaciones erróneas que responsabilizan al niño o a sus cuidadores, pues insiste en que se trató de una imprudencia del otro conductor que invadió el carril del bus de Coonorte, provocando la tragedia que hoy enluta a toda su comunidad.