Iglesia alerta por uso de drones y minas en el Catatumbo

La apuesta es desminar el territorio nacional en 2025. (Colprensa-Sergio Acero) / Sergio Acero

Norte de Santander.

La Iglesia Católica expresó su preocupación por el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, donde el uso de drones con explosivos y la instalación de minas antipersonal mantienen en riesgo a la población civil y a quienes adelantan labores humanitarias en la región.

El vicario general de la Diócesis de Ocaña, padre Miguel Durán, aseguró que “hoy tenemos un conflicto que no se ha detenido, que va y viene, y la población sigue siendo víctima”.

Además, cuestionó la lógica de los grupos armados: “no podemos seguir hablando sobre esto de que en la guerra todo se vale, esta guerra no puede seguir de esta manera”.

El religioso también advirtió sobre la falta de garantías en el territorio.

“Hoy ni siquiera para trasladarse hay tranquilidad, puede haber un dron y no sabemos de qué lado venga, puede afectarnos a cualquiera”, afirmó.

Asimismo, denunció el impacto del minado en las comunidades.

“Los territorios están quedando minados, las poblaciones están quedando confinadas otra vez, el minado sigue siendo una realidad y no lo quieren suspender”, indicó.

Durán hizo un llamado urgente al diálogo. “Más que seguir en esta guerra es podernos sentar a dialogar y buscar un camino de paz. Hoy no hay condiciones ni para los organismos de derechos humanos que quieran ingresar al Catatumbo”, concluyó.

Desde la Diócesis de Ocaña insisten en la necesidad de desescalar el conflicto, que ya completa un año y cuatro meses.