Hotel Fenix Beach abrió sus puertas tras incidente donde murió presunto narco

El hotel Fenix Beach ubicado en la isla de Tierrabomba, lugar donde se presentó un atentado sicarial donde murió el señalado narcotraficante alias ‘El Patrón’, habló sobre el lamentable incidente, y confirmó que ya se encuentra otra vez abierto al público.

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La actriz Natalia Reyes, propietaria del establecimiento, aseguró en sus redes sociales que se trata de un doloroso incidente de orden público protagonizado por visitantes externos y ajeno a su operación.

“Nos recordó la vulnerabilidad pero sobre todo la importancia de seguir trabajando por un país lleno de oportunidades, seguridad y bienestar para las nuevas generaciones. Llevamos 10 años sembrando vida en la isla de Tierra Bomba, generando más de 150 empleos formales, trabajando con y por la comunidad de Punta Arena”, aseguró la reconocida artista.

Por su parte, la investigación avanza sin que haya hasta el momento capturas asociadas al suceso.