Destruyen laboratorio de coca en Putumayo y golpean finanzas ilegales

Neiva

En zona rural de la vereda El Tigre, municipio de La Hormiga, en el departamento de Putumayo, tropas de la Brigada 27 del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, ubicaron y destruyeron un laboratorio utilizado para el procesamiento de pasta base de coca.

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar fueron hallados y destruidos más de 24.000 litros de insumos líquidos empleados en la producción de la sustancia ilícita. Además, las autoridades incautaron cerca de 100 kilogramos de pasta base de coca y aproximadamente 900 galones de gasolina.

Durante la operación también fueron destruidas maquinarias utilizadas para el procesamiento de la sustancia ilícita y alrededor de 1.200 kilogramos de hoja de coca en diferentes estados, lo que evidencia la capacidad de producción del laboratorio intervenido.

Las autoridades indicaron que esta acción representa un golpe significativo a las finanzas de estructuras ilegales que operan en la región, con un impacto estimado superior a los 7.700 millones de pesos. La Fuerza Pública reiteró que continuará adelantando operaciones para debilitar las economías ilícitas y fortalecer la seguridad en el territorio.