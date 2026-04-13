Colombia vs Uzbekistan: así puede ir al partido debut de la Selección con los gastos pagos

AME5036. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/06/2025.- James Rodríguez (i), Luis Díaz (c) y Richard Ríos de Colombia celebran un gol este martes, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Colombia en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio Roncoroni ( EFE )

Según los reportes más recientes de la FIFA, Colombia está entre las diez naciones con mayor volumen de solicitudes de entradas para el Mundial 2026 a nivel global, compartiendo el podio con potencias como Inglaterra, Brasil, Argentina y Alemania.

Sin embargo, el acceso al espectáculo no es económico, solo para el debut de la Selección Colombia frente a Uzbekistán en Ciudad de México, los precios en los canales oficiales oscilan entre los US$602 y US$1.014.

Frente a los altos costos y al fervor de los hinchas nacionales por la Copa del Mundo 2026, diversas marcas han empezado a lanzar estrategias para que los fanáticos de la Selección puedan vivir de cerca la pasión del Mundial.

Mediante el diseño de productos temáticos, activaciones en entornos locales y beneficios que facilitan el acceso a la máxima cita del fútbol, las empresas logran que el ambiente mundialista deje de ser un evento lejano para convertirse en una interacción con el día a día de los colombianos, permitiendo que la pasión por el deporte se viva desde el entorno familiar y personal.

Una de las apuestas para esta temporada es la de la firma QUEST, que ha diseñado una estrategia integral para acercar la experiencia del torneo a sus seguidores.

La propuesta combina el lanzamiento de colecciones temáticas con una dinámica nacional que permitirá a dos colombianos asistir al debut de la Selección en México, el próximo 17 de junio de 2026, con todos los gastos cubiertos. Además, de premios para que los aficionados disfruten el certamen desde sus casas.

“Para nosotros, este torneo es un momento importante que nos permite vincular nuestra trayectoria con la pasión de nuestra comunidad por el fútbol. El propósito es que los colombianos vivan este deporte con identidad y estilo; por ello, abrimos la posibilidad de que estén presentes en el debut de la Selección. Queremos que la emoción del torneo empiece aquí, en nuestras tiendas, integrando activaciones, productos especiales y experiencias que celebran ese orgullo por Colombia”, explica Nicolás Giraldo, gerente de marca de la compañía.

Como parte de esta iniciativa, QUEST también realizó el lanzamiento de una cápsula de camisetas inspiradas en el torneo, con ilustraciones de embajadores de la marca como Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina, junto con una línea de polos inspirada en las selecciones favoritas al título como Francia, España, Inglaterra y Colombia, que se podrán conseguir en los diferentes canales de la marca.

Desde Colombia, donde asistir al Mundial implica una inversión significativa, este tipo de iniciativas buscan acercar la experiencia a los hinchas y convertir un evento global en una oportunidad accesible para más colombianos.

Los interesados en participar por un lugar en el debut de la Selección podrán conocer los términos y condiciones de la convocatoria a través de las redes sociales oficiales de la marca.