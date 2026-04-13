Cali inauguró el Clasificatorio de Polo Acuático a Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Lo que debía ser un acto protocolario terminó convirtiéndose en una verdadera fiesta deportiva. La inauguración del Clasificatorio de Polo Acuático a Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en las Piscinas Hernando Botero O’Byrne, estuvo marcada por un ambiente de celebración, en el que las delegaciones dejaron de lado la formalidad para disfrutar al ritmo de la música.

Durante el desfile de los once países participantes (Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela y Colombia), los atletas no solo saludaron al público, sino que también bailaron, compartieron y hasta pidieron una canción más a la orquesta, en una muestra de integración y buen ambiente en el inicio de la competencia.

La ceremonia realizada el domingo 12 de abril, marcó el inicio del torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se disputará en Cali del 13 al 19 de abril con la participación de algunas selecciones del continente.

Antes del ambiente festivo, la jornada tuvo un momento solemne con un minuto de silencio en homenaje al entrenador argentino Enrique Piedfort, en un gesto de respeto por parte de autoridades, deportistas y asistentes. Posteriormente, se dio apertura oficial al evento con la presencia de dirigentes del deporte acuático, entre ellos Jorge Soto Roldán, presidente de la Federación Colombiana de Natación, quien destacó el valor del trabajo conjunto detrás del certamen.

En lo deportivo, el clasificatorio reunirá a once equipos en la rama masculina y ocho en la femenina, en una competencia clave que otorgará cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La acción comenzará con una intensa jornada de nueve partidos, donde Colombia tendrá participación en la rama femenina frente a Cuba a la 1:30 p.m., mientras que el equipo masculino se medirá ante México a las 9:00 de la noche.

Más allá de lo competitivo, la inauguración dejó una imagen clara de que el deporte también es encuentro, cultura y celebración. Y en Cali, esa combinación se vivió desde el primer día.

Calendario de competencia

13 de abril

Femenino

Colombia vs Cuba 1:30pm

Masculino

Colombia vs México 9:00pm

14 de abril

Femenino

Colombia vs Puerto Rico 1:30pm

Masculino

Colombia vs Cuba 9:00pm

15 de abril

Femenino

Colombia vs Croacia 1:30pm

Masculino

Colombia vs Croacia 9:00pm

16 de abril

Masculino

Colombia vs Trinidad y Tobago 7:30 pm