Un bolivarense, entre las víctimas de masacre ocurrida en zona rural de Popayán

El bolivarense Jesús Guzmán Villalba, excandidato al Concejo del municipio de El Guamo, figura entre las seis personas muertas en la vereda La Meseta, zona rural de Popayán- Cauca.

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De acuerdo con versiones preliminares, hombres armados con fusiles y pistolas habrían llegado hasta una finca del sector, donde abrieron fuego de manera indiscriminada contra quienes se encontraban en el lugar, generando una escena de terror y dejando el saldo fatal.

Las autoridades adelantan operativos en la zona y trabajan en la recolección de pruebas para identificar a los responsables de este nuevo hecho de violencia que enluta a ese departamento y a una familia que reside a cientos de kilómetros en el departamento de Bolívar.

Por ahora se de desconocen las razones que habrían llevado al político hasta tierras caucanas.