Puerto Leguízamo se convierte en símbolo tras rescate de militares en accidente del Hércules

La comunidad terminó marcando la diferencia en medio de una de las emergencias aéreas de alta urgencia del los últimos años. El Ministerio de Defensa reconoció a los habitantes de Puerto Leguízamo, en Putumayo, por su papel en el rescate de 57 militares tras el accidente del avión Hércules ocurrido el pasado 23 de marzo.

En medio de la emergencia, fueron los propios pobladores quienes llegaron primero al lugar del siniestro y apoyaron las labores de evacuación, en una reacción que hoy es destacada por las autoridades como determinante para salvar vidas.

El acto de reconocimiento se realizó en el parque principal del municipio, donde el Gobierno condecoró a Puerto Leguízamo con la medalla de Servicios Distinguidos del Ministerio de Defensa, recibida por el alcalde Luis Emilio Bustos Morales. También fueron exaltados integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía que participaron en la atención de la emergencia junto a la comunidad.

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Atención médica y ayudas tras la emergencia

Como parte de la jornada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en articulación con entidades públicas y privadas, desarrolló una intervención integral en la región.

Cerca de 2.000 personas recibieron atención médica especializada en áreas como medicina general, odontología, pediatría y cardiología. A esto se sumó la entrega de más de 11 toneladas de ayudas humanitarias, entre medicamentos, mercados, herramientas agrícolas y otros insumos para comunidades urbanas y rurales.

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“Lo más valioso, salvar vidas”: el mensaje de la cartera de defensa

Durante su intervención, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, destacó el papel de la comunidad y el valor de su actuación en medio de la emergencia.

“Lo más cercano a crear una vida es salvarla”, afirmó, al agradecer la respuesta de los habitantes que acudieron a apoyar el rescate de los uniformados.

El reconocimiento también incluyó apoyos puntuales a ciudadanos que participaron directamente en las labores, como un gesto simbólico frente a su actuación durante la emergencia.

“Por ejemplo, a la persona que ven ustedes, o han visto más bien en imágenes, donde va en la moto rescatando a varias personas, le trajimos una moto nueva. Eso lo gestionó la Fuerza Aeroespecial Colombiana, pero lo más importante es que quedará aquí marcado, en el corazón de cada persona” así lo explicó el ministro.

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El Gobierno señaló que este tipo de acciones buscan resaltar el papel de las comunidades en situaciones críticas y fortalecer la presencia institucional en regiones apartadas del país.