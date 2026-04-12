Policía abatió a presunto atracador tras ingresar a restaurante en El Bosque

Señala el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Cartagena, que el día sábado 11 de abril de 2026, siendo aproximadamente la 01:30 de la tarde, se presentó un hurto en un restaurante ubicado en el barrio El Bosque.

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Según información preliminar, un sujeto ingresó a un establecimiento comercial donde varios comensales almorzaban; en ese momento, el victimario hurtó una cadena de oro y un teléfono celular con un arma de fuego dándose a la fuga.

Al percatarse de lo sucedido, una funcionaria de la Policía Nacional de Colombia reaccionó con su arma de dotación y lesionó al presunto delincuente de 25 años, quien fue trasladado a un centro hospitalario donde falleció horas después producto de los impactos.

Se conoció que el ahora occiso, al parecer, le apodaban ‘El Caporo’ y tenía una anotación judicial por hurto en hechos ocurrido durante el año 2025. Por su parte, el motociclista que acompañaba al hoy difunto huyó sin ser capturado.