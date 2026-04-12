Policía abatió a presunto atracador tras ingresar a restaurante en El Bosque
Dos funcionarios que se encontraban de civil lograron enfrentar al sujeto quien recibió varios impactos y murió horas más tarde en el HUC
Señala el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Cartagena, que el día sábado 11 de abril de 2026, siendo aproximadamente la 01:30 de la tarde, se presentó un hurto en un restaurante ubicado en el barrio El Bosque.
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Según información preliminar, un sujeto ingresó a un establecimiento comercial donde varios comensales almorzaban; en ese momento, el victimario hurtó una cadena de oro y un teléfono celular con un arma de fuego dándose a la fuga.
Al percatarse de lo sucedido, una funcionaria de la Policía Nacional de Colombia reaccionó con su arma de dotación y lesionó al presunto delincuente de 25 años, quien fue trasladado a un centro hospitalario donde falleció horas después producto de los impactos.
Se conoció que el ahora occiso, al parecer, le apodaban ‘El Caporo’ y tenía una anotación judicial por hurto en hechos ocurrido durante el año 2025. Por su parte, el motociclista que acompañaba al hoy difunto huyó sin ser capturado.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.