Obras del Nuevo Chambacú registran un avance general del 83%

El Gobierno distrital, liderado por el alcalde Dumek Turbay Paz, continúa consolidando el proyecto Nuevo Chambacú como uno de los escenarios deportivos más importantes para la ciudad.

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Durante una visita de inspección realizada en las últimas horas, el mandatario constató en campo los avances de obra y destacó el progreso significativo, especialmente en el componente de Ligas Menores, que ya alcanza un 95 % de ejecución.

El proyecto, que hoy genera 204 empleos, registra un avance físico general del 83 %.

Ligas Menores, casi listo

Uno de los logros más importantes es el avance del lote de Ligas Menores, que entró en su fase final. Infraestructuras como la cancha de fútbol 11 y la cancha de fútbol 9 ya están completamente construidas, al igual que las cubiertas de graderías, los canales hidráulicos y las losas de parqueadero. Actualmente, estos espacios se encuentran en proceso de instalación de mobiliario y detalles finales que permitirán su pronta habilitación.

Asimismo, se destacan avances del 99 % en los accesos principales, el 100 % en baterías sanitarias y camerinos de fútbol 11, y un importante progreso en urbanismo, redes eléctricas, juegos infantiles y cerramientos, que complementan la funcionalidad integral del complejo deportivo.

“Pronto lo disfrutaremos”

Durante el recorrido, el alcalde Dumek Turbay resaltó el impacto social de la obra y el avance visible que ya empieza a transformar este sector de la ciudad.

“Nuevo Chambacú ya es una realidad que se siente. Hoy recorrimos una obra que está muy cerca de ser entregada en varios de sus frentes, especialmente en Ligas Menores. Aquí estamos construyendo oportunidades para nuestros niños y jóvenes, espacios dignos para el deporte y escenarios que le devuelven vida y esperanza a la ciudad”, expresó el mandatario.

En paralelo, el sector de Ligas Mayores avanza a buen ritmo con un 72 % de ejecución. En este frente se destacan la finalización de estructuras de graderías, avances significativos en cubiertas metálicas, dugouts, skatepark y cancha múltiple, así como el desarrollo progresivo del terreno de juego de sóftbol y las obras de urbanismo.

La intervención contempla una transformación integral del sector, con escenarios deportivos modernos, zonas recreativas, urbanismo, redes técnicas y espacios públicos de calidad, consolidando a Nuevo Chambacú como un nodo estratégico para el deporte y la integración social en Cartagena.

Desde la Secretaría de Infraestructura se reiteró que los trabajos avanzan de manera continua, enfocados en la culminación de los detalles finales y la puesta en funcionamiento progresiva de las áreas que ya se encuentran listas.

Con este proyecto, la Alcaldía Mayor de Cartagena sigue cumpliéndole a la ciudad con obras que transforman realidades, generan empleo y construyen futuro para las nuevas generaciones.