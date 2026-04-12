Nuevo choque en la vía Zipaquirá- Cajicá: cinco personas resultaron lesionadas

Accidente de tres vehículos y una motocicleta en la vía Zipaquirá - Cajicá.

En horas de la mañana de este domingo 12 de abril, se presentó un nuevo choque en la vías del departamento de Cundinamarca.

Esta vez, el accidente, que involucró tres vehículos particulares y una moto ocurrió en la vía que conecta a los municipios de Zipaquirá y Cajicá.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, cinco personas resultaron lesionadas. Entre ellas, una mujer de 23 años que conducía un vehículo marca Audi, quien fue atendida por personal del Hospital Cavalier. Así mismo, dos mujeres y un joven de 24 años resultaron heridos; este último presenta trauma craneoencefálico moderado y fue atendido por personal de la Clínica San Luis.

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También resultó involucrado el conductor de una motocicleta de placas DQY58H. El hombre presenta trauma de antebrazo izquierdo e impidió la valoración por parte del personal médico.

Según el informe preliminar, tres de los lesionados fueron trasladado a centros médicos de los municipios de Cajicá, así como también de la Sabana.