Más de 1.600 personas se sumaron a jornada del IDER en Día Mundial de la Actividad Física

Con una masiva participación de la ciudadanía cartagenera y, de manera simultánea en cinco puntos estratégicos de la ciudad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), conmemoró el Día Mundial de la Actividad Física, una jornada enfocada en la promoción de hábitos y estilos de vida saludables.

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Bajo el lema “Más movimiento, más vida”, la actividad logró convocar a más de 1.600 personas en los centros comerciales Mall Plaza Cartagena, Los Ejecutivos, La Plazuela, San Fernando y La Gran Manzana, donde usuarios de los programas institucionales del IDER y la ciudadanía en general participaron activamente en sesiones dirigidas por los profesores de actividad física del IDER.

La jornada se desarrolló de manera organizada y simultánea, integrando rutinas de activación, gimnasia aeróbica, estimulación muscular enfocada en la fuerza y ejercicios de recuperación, en línea con las recomendaciones del Ministerio del Deporte y la Organización Mundial de la Salud, que promueven al menos 150 minutos de actividad física semanal en adultos y 60 minutos diarios en niños y adolescentes.

En cuanto a la participación, el Centro Comercial Los Ejecutivos registró cerca de 420 asistentes, seguido de Mall Plaza Cartagena con aproximadamente 350 participantes, La Plazuela con 320, La Gran Manzana con 300 y San Fernando con 230 personas, evidenciando una respuesta positiva de la ciudadanía frente a este tipo de iniciativas.

Esta estrategia, liderada por el IDER, se articuló con los programas misionales de la instituto como Madrúgale a la Salud y Noches Saludables, consolidando espacios permanentes donde los niños cartageneros practican actividad física de manera regular, fortaleciendo su bienestar físico y mental.

Asimismo, la jornada permitió fomentar la sana convivencia, la integración familiar y la promoción de valores a través del deporte y la recreación, reafirmando el compromiso del Distrito con la inclusión social y el aprovechamiento del tiempo libre.

Desde el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) se continúa impulsando la actividad física como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, promoviendo su práctica diaria en todos los sectores de la ciudad.