Intervención en planta de Aguas de Cartagena terminó sin novedades: servicio retornó gradualmente

Aguas de Cartagena informó que culminaron con éxito las labores de intervención en el sedimentador de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Bosque.

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Las actividades se desarrollaron conforme a lo programado, cumpliendo los objetivos técnicos previstos, entre ellos el cambio de módulos de sedimentación y el refuerzo de estructuras de soporte, en el marco del proceso de mejora continua del sistema de acueducto.

En este contexto, el equipo técnico y operativo concluyó las acciones dentro de los tiempos establecidos, garantizando el correcto desarrollo de esta fase, que hace parte de un proceso integral de optimización del sistema de acueducto, el cual se irá ejecutando a lo largo de este año para fortalecer su operación y confiabilidad.

Como resultado de estos trabajos, a partir de las 5:00 p.m. se inició el proceso gradual de recuperación del servicio de agua en los sectores que presentaron interrupción.

Es importante destacar que la intervención realizada el día hacía parte del plan de gestión e inversión de la empresa para 2026 y 2027, orientado a fortalecer la infraestructura del sistema y mejorar la continuidad, calidad y confiabilidad del servicio en la ciudad.

Como parte del balance de la jornada, el gerente general, John Montoya Cañas, reafirmó: “Durante 2026, Aguas de Cartagena seguirá implementando un plan de trabajo e inversiones estratégicas orientado a fortalecer la continuidad, calidad y confiabilidad del servicio en toda la ciudad, en línea con los desafíos que enfrenta el sistema de acueducto de Cartagena”.

Aguas de Cartagena agradece la comprensión de los usuarios durante el desarrollo de estas labores, que contribuyen al fortalecimiento del sistema de acueducto de la ciudad.