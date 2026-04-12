I.E. Manuela Beltrán ya está en servicio tras inversión del distrito: contará con media técnica

En un hecho sin precedentes, el Gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, reabrió el pasado lunes, 6 de abril de 2026, las puertas de cuatro renovadas instituciones educativas oficiales que se encontraban en estado ruinoso y que hoy disponen de ambientes escolares dignos y de calidad.

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Se trata de I.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el barrio El Líbano; I.E. María Reina, en La Esperanza; I.E. Manuela Beltrán, En Los Cerros; y Madre Laura, sede José María del Castillo y Rada, en el barrio Armenia, tras una inversión conjunta de más de $6.195 millones que hoy transforman la calidad educativa de cerca de 2.970 estudiantes.

En medio de la jornada de buenas noticias, en cada una de las instituciones educativas completamente renovadas, estudiantes, docentes y padres de familia de la I.E. Manuela Beltrán ya destacan la transformación que hoy se vive en el tradicional plantel escolar que acoge a 696 estudiantes.

Las obras incluyeron la adecuación del área administrativa, la construcción de un nuevo comedor y cocina, la intervención de aulas de clase, dos laboratorios y baterías sanitarias, además de la renovación del mobiliario escolar, con el objetivo de brindar espacios más cómodos y adecuados para el desarrollo académico.

La institución también fortalece su oferta educativa con una media técnica en asistencia administrativa e integración de operaciones logísticas, programas que se desarrollan en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), permitiendo que los estudiantes adquieran competencias para su formación y futura inserción laboral.

Entre los avances más significativos se destaca la conexión directa con el escenario deportivo comunal, que anteriormente obligaba a los estudiantes a salir del plantel para acceder a la cancha. Con las adecuaciones realizadas, el espacio fue recuperado y ahora forma parte del entorno institucional, mejorando la seguridad y promoviendo la práctica deportiva.

Asimismo, se retomó la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con la modalidad de comida preparada en sitio, con el fin de garantizar el acceso a la alimentación de los estudiantes.

Para la comunidad educativa, estos avances representan un cambio significativo en el ambiente escolar. “El colegio estaba bastante deteriorado, pero ahora los estudiantes tendrán mejores condiciones para estudiar y espacios donde sentirse más cómodos”, señaló Elvia Ariza Julio, egresada de la institución.

Por su parte, el estudiante Franklyn Conde, de grado noveno, destacó que las remodelaciones han mejorado el entorno académico. “Ahora el colegio tiene más espacio y mejores condiciones para estudiar”, afirmó.

Según Osmir Peñaloza, rector de la I. E. Manuela Beltrán, “contar con espacios adecuados impacta directamente en el proceso formativo de los estudiantes y fortalece la escuela como un entorno seguro para su desarrollo”.

Y destacó la importancia del PAE al recordar que, inclusive, en ocasiones el cuerpo docente asumía los almuerzos de algunos estudiantes que llegaban a clases sin recibir alimentación en sus casas, ante la ausencia de ese complemente nutricional del que no disponía la I.E. Manuela Beltrán.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, no solo fue priorizado el componente de una infraestructura digna, sino también al fortalecimiento de los procesos educativos, con el objetivo de garantizar que estos avances se traduzcan en mejores oportunidades para los estudiantes y la comunidad.