Gobierno no ha recibido lista de voceros que participarán en diálogo sobre alza del impuesto predial

Gobierno Nacional no ha recibido lista de voceros que participarán en mesa de diálogo el 13 de abril. / Foto: Suministrada

El Gobierno Nacional informó este domingo que aún no cuenta con el listado oficial de voceros que participarán este 13 de abril en la mesa de diálogo convocada para atender los bloqueos por actualización catastral, que en algunos casos genera aumentos por encima del 100% en el impuesto predial.

“A la fecha, dicho listado no ha sido remitido (…) este es un requisito fundamental para avanzar en la reunión programada en Bogotá”, señaló el Ejecutivo.

El Gobierno explicó que el pasado 10 de abril los delegados del Gobierno y líderes del paro se comprometieron a entregar el listado de voceros y que además, en ese encuentro participaron de manera virtual líderes de Santander y Boyacá, incluidos representantes del movimiento Catastro Justo, quienes manifestaron su acuerdo con la realización de la mesa nacional de diálogo.

“El Gobierno Nacional reitera que continúa abierto al diálogo constructivo (…) que permitan dar soluciones en beneficio del país”, concluyeron.

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