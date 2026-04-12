Gobernación de Córdoba impulsa internacionalización empresarial con apoyo de ProColombia

Montería

La Gobernación de Córdoba avanza en su apuesta por conectar a los empresarios del departamento con nuevas oportunidades en mercados internacionales.

En articulación con ProColombia, se llevó a cabo un encuentro con las compañías seleccionadas para participar en los programas Fábricas de Internacionalización y la Macrorrueda de las Américas 2026, dos plataformas clave para expandir la oferta exportable regional.

El evento, liderado por el gobernador Erasmo Zuleta, sirvió como espacio para reconocer el esfuerzo de los empresarios y escuchar de primera mano sus experiencias, retos y avances en el proceso de abrir fronteras a sus productos y servicios.

El mandatario invitó a más empresas cordobesas a vincularse a estos procesos de formación y acompañamiento que permiten prepararse para competir en escenarios globales.

La dministración departamental reiteró que continuará fortaleciendo capacidades, promoviendo alianzas estratégicas y consolidando una visión de desarrollo que posicione a Córdoba como un territorio competitivo, articulado y con una oferta exportable capaz de llevar el talento local a mercados internacionales.