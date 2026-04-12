Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 abr 2026 Actualizado 20:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

Gobernación de Córdoba impulsa internacionalización empresarial con apoyo de ProColombia

El gobernador Erasmo Zuleta lideró un encuentro con las empresas seleccionadas para Fábricas de Internacionalización y la Macrorrueda de las Américas 2026, con el propósito de fortalecer la competitividad y proyección global del sector productivo cordobés.

Montería

Montería

La Gobernación de Córdoba avanza en su apuesta por conectar a los empresarios del departamento con nuevas oportunidades en mercados internacionales.

En articulación con ProColombia, se llevó a cabo un encuentro con las compañías seleccionadas para participar en los programas Fábricas de Internacionalización y la Macrorrueda de las Américas 2026, dos plataformas clave para expandir la oferta exportable regional.

El evento, liderado por el gobernador Erasmo Zuleta, sirvió como espacio para reconocer el esfuerzo de los empresarios y escuchar de primera mano sus experiencias, retos y avances en el proceso de abrir fronteras a sus productos y servicios.

El mandatario invitó a más empresas cordobesas a vincularse a estos procesos de formación y acompañamiento que permiten prepararse para competir en escenarios globales.

La dministración departamental reiteró que continuará fortaleciendo capacidades, promoviendo alianzas estratégicas y consolidando una visión de desarrollo que posicione a Córdoba como un territorio competitivo, articulado y con una oferta exportable capaz de llevar el talento local a mercados internacionales.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir