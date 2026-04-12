🔴 EN VIVO | Elecciones en Perú 2026: 35 candidatos buscan llegar a la presidencia, ÚLTIMAS NOTICIAS

Este domingo 12 de abril de 2026, más de 27 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en Perú para participar en una de las elecciones más determinantes de la historia reciente del país.

La jornada no solo definirá quién asumirá la Presidencia y las vicepresidencias del país, sino que también renovará por completo el mapa legislativo y la representación internacional, en un contexto marcado por la incertidumbre política.

En esta cita electoral, los votantes deberán elegir a los nuevos integrantes del Congreso, que vuelve a estructurarse en dos cámaras tras más de 30 años de funcionamiento unicameral.

En este orden de ideas: se escogerán 60 senadores y 130 diputados, además de los delegados ante el Parlamento Andino.

A la par, la elección presidencial se desarrolla en un escenario altamente fragmentado. Un total de 35 aspirantes compiten por la jefatura del Estado, una cifra sin precedentes en la región latinoamericana. Esta amplia oferta electoral refleja tanto la diversidad de propuestas como la debilidad de las estructuras partidarias tradicionales, en medio de un clima de desconfianza ciudadana hacia la clase política.

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Elección presidenciales y parlamento en Perú 2026: Minuto a Minuto