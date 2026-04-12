Encuentro de Comisiones Fílmicas Regionales se relizará en Cartagena como parte del FICCI

En un espacio que contará con una agenda académica diseñada para fortalecer las capacidades institucionales de los territorios, tanto en procesos de creación como de consolidación de comisiones fílmicas, oficinas audiovisuales o esquemas de permisos unificados de filmación, se llevará a cabo este encuentro regional, que tendrá como anfitriona a La Heroica. Un escenario para que la industria audiovisual converse de frente e intercambie saberes y experiencias.

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“Recibir en nuestra casa a las comisiones fílmicas de todo el país reafirma que Cartagena no es sólo un escenario de ensueño, sino el epicentro del pensamiento y la gestión audiovisual en Colombia. Queremos intercambiar experiencias con quienes nos visitan, aprender de ellos, y que de la misma forma nuestra experiencia con el fortalecimiento de la Comisión Fílmica de Cartagena sirva de modelo para que otras regiones también conviertan la cultura en un motor de desarrollo económico y social”, manifestó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

El Encuentro Nacional de Comisiones Fílmicas Regionales contará con la participación de 25 regiones del país, y uno de los papeles principales de la Comisión Fílmica de Cartagena será brindar apoyo en aspectos logísticos y de articulación territorial durante el encuentro, y brindar lineamientos técnicos y estratégicos que permitan garantizar la permanencia, articulación interinstitucional y desarrollo progresivo de las comisiones fílmicas en el tiempo y de todo el país.

“Estamos emocionados de recibir a las comisiones fílmicas regionales en Cartagena y de compartir experiencias y conocimientos para fortalecer la industria cinematográfica local. Además, a través de nuestra Comisión Fílmica hay un compromiso que significa apoyo y respaldo para este evento. También, resaltamos el trabajo arduo de las demás comisiones para promover el desarrollo de la industria audiovisual en el país”. Dijo Lucy Espinosa, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC)

La industria cinematográfica es un sector en constante crecimiento en Colombia, y el Encuentro Nacional de Comisiones Fílmicas Regionales es una oportunidad para que las regiones se unan y trabajen juntas para promover el desarrollo de la industria. Según datos de Proimágenes Colombia, en 2025 más de 80 producciones entre películas y series de televisión se realizaron en el país, lo que generó una inversión de más de $1 billón de pesos colombianos.

El Encuentro Nacional de Comisiones Fílmicas Regionales se llevará a cabo en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, uno de los eventos cinematográficos más importantes de América Latina. El festival contará con la presencia de más de 100 invitados internacionales y la proyección de más de 50 películas.

La Comisión Fílmica de Cartagena ha trabajado arduamente para posicionar a la ciudad como un destino atractivo para la producción audiovisual. En los últimos años, la ciudad ha sido escenario de varias producciones internacionales, incluyendo películas y series de televisión de talla mundial.

El Encuentro Nacional de Comisiones Fílmicas Regionales es un evento que se lleva a cabo anualmente, y la Comisión Fílmica Colombia invita a todas las regiones a participar en el próximo encuentro.