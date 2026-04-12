En Isla Grande rescataron a un burro utilizado por jóvenes como “tiro al blanco”

En la población de Orika, en Isla Grande, fue rescatado un burro que se encontraba en condición de calle y que, según la denuncia realizada por un defensor animalista de la zona, estaba siendo utilizado como “tiro al blanco” por algunos habitantes.

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Gracias a la rápida articulación entre la Umata y la Armada Nacional, se logró poner a salvo al animal, evitando que continuara siendo víctima de maltrato.

El burro, llamado Apolo, de aproximadamente 14 años de edad, fue encontrado con una condición corporal de 5 sobre 5, lo que indica obesidad, además de presentar laceraciones en la zona del anca, cascos desgastados, mucosas de color rosa pálido y lagrimeo abundante.

Apolo fue trasladado desde Isla Grande a la zona urbana de Cartagena e ingresará a un proceso de recuperación integral en la Plaza de Todos, donde recibirá atención veterinaria, seguimiento nutricional y cuidados necesarios para su bienestar, conforme con las políticas de bienestar animal del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

El director de la Umata Cartagena, Adolfo Pérez, señaló: “Este caso nos duele profundamente. Ningún animal debe ser sometido a maltrato o violencia. Desde la Umata seguiremos actuando de manera inmediata ante cualquier denuncia y trabajaremos para garantizar que Apolo tenga una segunda oportunidad de vida, en un entorno digno y lleno de cuidado.”

Una vez finalice su proceso de recuperación, Apolo entrará en trámite de adopción responsable, donde se buscará una familia que le brinde amor, protección y las condiciones necesarias para vivir tranquilo en esta etapa de su vida.

Desde la Umata se reitera el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato animal a través de líneas de atención. La protección de los animales es una responsabilidad de todos.