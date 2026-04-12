En el barrio El Socorro policía capturó a ‘Jeiquilla’ por presunto robo

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia en el sector Plan 250 del barrio El Socorro, a un sujeto conocido como “Jeiquilla” de 30 años de edad, natural de Barranquilla.

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El capturado habría intimidado y hurtado minutos antes a una ciudadana que se transitaba por el sector; sin embargo, la rápida reacción de las patrullas de vigilancia que se encontraban en la zona de atención, permitió la captura de este sujeto.

Durante el procedimiento, fue incautada una pistola de letalidad reducida, un proveedor, dos cartuchos y la motocicleta donde se movilizaba el presunto delincuente. Los elementos hurtados fueron recuperados y devueltos a su propietaria, quien agradeció la reacción policial.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

En lo corrido del año, se han capturado más de 347 personas por el delito de hurto y se han incautado 176 armas de fuego.

“Seguimos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, invitamos a la comunidad a denunciar y a cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.