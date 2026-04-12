En Cartagena 102 actores de playa recibirán financiación de la UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con la Alcaldía de Cartagena, financiará 102 proyectos productivos dirigidos a actores de playa vinculados al Proyecto de Protección Costera de Cartagena (PPCC).

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La inversión, superior a 500 millones de pesos, permitirá impulsar alternativas económicas sostenibles y fortalecer las capacidades productivas de quienes desarrollan actividades tradicionales en las playas de Bocagrande.

La estrategia busca fortalecer los medios de vida de las comunidades costeras y facilitar su adaptación a la nueva dinámica del litoral, promoviendo oportunidades económicas asociadas al turismo y al desarrollo local. El Plan de Proyectos Productivos respalda iniciativas que contribuyen a la sostenibilidad ambiental y económica del territorio, priorizando actividades compatibles con la vocación turística de la zona.

Las propuestas seleccionadas hicieron parte de un proceso técnico y participativo que incluyó formulación financiera, verificación, votación y selección durante más de dos meses. Este ejercicio permitió identificar emprendimientos con potencial de crecimiento y generación de ingresos para los actores de playa beneficiados.

Los proyectos recibirán capital semilla destinado a crear, fortalecer o ampliar unidades productivas relacionadas con servicios turísticos y actividades económicas sostenibles. www.gestiondelriesgo.gov.co Entre las iniciativas apoyadas se encuentran servicios de carpas, masajes, coctelería y otras actividades que complementan la oferta turística del sector.

Además del financiamiento, los participantes accederán a procesos de formalización, validación de planes de inversión y acompañamiento técnico durante la implementación.

Estas acciones aportan al fortalecimiento de la resiliencia social y económica de comunidades expuestas a Desastres asociados a fenómenos naturales en zonas costeras. La financiación de estos proyectos productivos contribuye a consolidar alternativas económicas sostenibles para los actores de playa, promoviendo inclusión, estabilidad laboral y desarrollo territorial en Cartagena.