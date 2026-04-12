Distrito visitó comunidad de Barrios Unidos en Cartagena: hubo varios compromisos

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, recorrió varios sectores del sector Barrios Unidos, conformado por barrios como Colombiatón y Villas de Aranjuez.

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Durante la jornada, líderes y residentes de las manzanas expusieron sus prioridades: acceso a empleo, mejoramiento de canchas deportivas, construcción de parques, iluminación, mayor seguridad, subsidios educativos para niños y niñas y la implementación de una segunda jornada en la instituciones educativas de la zona.

Frente a estas solicitudes, el mandatario distrital asumió compromisos concretos y destacó la importancia del trabajo conjunto con la comunidad.

“Ustedes nos están poniendo a prueba, pero nosotros también los vamos a poner a prueba a ustedes. Este punto donde estamos lo vamos a convertir en el sitio más lindo del sector. Aquí tiene que haber integración, felicidad y espacios para todos”, afirmó el alcalde Turbay.

Como parte de la intervención, se priorizará la adecuación de la cancha de Colombiatón, el parque, la iluminación y las condiciones de seguridad con el liderazgo del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y la Secretaría del Interior.

“Vamos a empezar a destinar los recursos para que todo quede en orden. Si ya llegamos aquí y vamos a intervenir, vendrán todas las entidades necesarias del Gobierno. Esto tiene que ser una intervención integral”, agregó el alcalde Dumek Turbay.

El alcalde también indicó que en los próximos días se definirá el inicio de las obras, con el objetivo de arrancar en el corto plazo. “Este miércoles venimos a discutir, exactamente, cuándo comenzamos, pero la idea es que sea este mismo mes. Desde el lunes empezamos a organizarnos para cumplir”, precisó.

También se anunciaron acciones para reforzar la seguridad y la convivencia, así como la intervención de los parques y la canchas del sector.

“Haremos lo necesario para ser útiles en el tema de seguridad y convivencia. Aquí tenemos que trabajar para que no haya una pelea más, porque los que sufren no son solo los que se enfrentan, también sus familias y toda la comunidad”, expresó el alcalde Turbay.

En materia social, el alcalde señaló que se avanzará en la gestión de oportunidades laborales, priorizando a los mayores de edad, y en alternativas de apoyo para niños, niñas y jóvenes del sector. “Esto como una iniciativa integral que mejore la calidad de vida y dignifique a la gente, lo que incidirá en más seguridad y convivencia en la zona”, afirmó.

Finalmente, el alcalde Dumek Turbay reiteró su compromiso con la comunidad y la importancia de gobernar desde el territorio. “Yo no los voy a defraudar. Estamos cumpliendo nuestra tarea como gobierno, escuchando a la gente y trayendo soluciones reales para mejorar su calidad de vida”, concluyó.