Cruz Verde no dispensará medicamentos de Plan de Beneficios de Sanitas EPS a partir del 1 de octubre

Cruz Verde anunció que dejará de dispensar medicamentos del Plan de Beneficios en Salud para Sanitas EPS a partir del 1 de octubre.

Este tipo de medicamentos son todos aquellos que no están cubiertos por la denominada UPC y se pagan a los prestadores mediante la figura de presupuestos máximos.

La entidad señaló que, hasta entonces, mantendrá la plena continuidad en la entrega de medicamentos en los términos comunicados a Sanitas y “brindará el acompañamiento pertinente a la EPS y a los nuevos gestores farmacéuticos que esta designe”.

“Cruz Verde reconoce la importancia de mantener el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos necesarios para asegurar el goce etectivo de su derecho fundamental a la salud. Para tal fin, Cruz Verde ha anunciado con seis meses de anticipación su decisión para que la EPS Sanitas realice una transición ordenada”, afirmó la entidad.

El dispensario de medicamentos finalmente reafirmó su propósito de continuar siendo un actor determinante en la generación de salud y bienestar para los colombianos y seguir siendo la cadena de droguerías líder con presencia en todo el territorio nacional.

La tensionante relación entre Sanitas y Cruz Verde

Hay que recordar que en octubre de 2023 Cruz Verde señaló que dejaría de suministrarle los medicamentos no PBS (Plan Beneficios en Salud) a la EPS Sanitas.

La organización que dispensa los medicamentos reportó en ese momento que la deuda que hace insostenible la situación con Sanitas es del orden de 400.000 millones de pesos. Esa deuda entre los dos actores del sistema se acumuló durante los últimos tres años y no lograron un acuerdo de pago para continuar con el suministro de los medicamentos.

Tras ello, desde el 1 de octubre de 2024, EPS Sanitas puso en marcha una serie de cambios en la distribución de medicamentos que afectan a más de un millón de afiliados.

La medida más destacada fue la sustitución de Cruz Verde, que dejó de ser el operador principal en varias regiones del país, siendo reemplazada por nuevos gestores farmacéuticos como Pharmasan.

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