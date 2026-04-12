Conductor invadió obra del barrio Obrero haciendo caso omiso a cerramientos y seguridad en la vía

El alcalde de Cali, Alejandro Eder instó a los conductores a respetar los cierres y señalizaciones temporales, así como a atender las indicaciones del personal de seguridad y movilidad en el Obrero.

La Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana, Edru, de la Alcaldía de Cali, reveló que se tuvo la incursión de un vehículo particular en la noche de este sábado 11 de abril, que ingresó haciendo caso omiso a los cerramientos, los corrió por la carrera 11D e ingresó a la obra por la calle 22 A. Allí se encontró con la seguridad de la obra y la Policía de Movilidad, quienes trataron de detenerlo.

Posteriormente, se trató de requerir al ciudadano, pero no detuvo la marcha; pasó a alta velocidad hacia la 11 con 22 A, cerca del parque del Obrero. Se devolvió porque los montículos de tierra para la nivelación no le iban a dejar pasar, luego ingresó por la carrera 11 B, que es la última cuadra de la intervención. El conductor no detuvo su marcha, cometiendo algunas afectaciones a la obra.

Pese a este hecho, no hubo lesionados de la comunidad, ni de la obra, ni el conductor”.

Los daños a la obra

En cuanto a los daños materiales, la Directora de Proyectos de la EDRU precisó que sí hubo daños en la obra y en el vehículo del conductor.

“En este momento se está haciendo la evaluación de los daños en bordillos, adoquines, la nivelación para hacer la armadura del concreto estampado de la intersección de la 11 con 22 A, y roturas de bordillos por donde el ciudadano salió por la 25 con 11 B. Allá hubo una fractura en los bordillos y las cintas. Por fortuna, sin afectaciones ni lesiones a personas”.