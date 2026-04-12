Conductor de plataforma a prisión: Fiscalía lo señala de abusar sexualmente a dos mujeres

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Leonardo de Jesús Acosta Bolaño, conductor de plataformas digitales de transporte señalado de cometer abusos sexuales y hurtos contra dos mujeres en el Valle de Aburrá, en hechos ocurridos en agosto de 2025.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría utilizado su actividad como conductor para ubicar a las víctimas y, posteriormente, atacarlas. El primer caso se registró en Medellín durante la madrugada del 14 de agosto, cuando una mujer de 21 años fue intimidada con un arma cortopunzante, despojada de dinero en efectivo y luego agredida sexualmente.

Cuatro días después, el 18 de agosto, en Envigado, una segunda víctima de 22 años habría sido sometida a distintos hostigamientos y también despojada de sus pertenencias, en un hecho que, según las autoridades, presenta un patrón similar al anterior.

Un esquema que habría sido planeado para cometer los delitos

Las labores investigativas permitieron establecer que Acosta Bolaño habría llegado al Valle de Aburrá procedente de la Costa Atlántica. Una vez en la región, alquiló un vehículo particular que posteriormente registró en plataformas digitales de transporte.

Este mecanismo, según la Fiscalía, le habría permitido movilizarse sin levantar sospechas y facilitar el acceso a las víctimas. Además, se evidenció que utilizaba una licencia de conducción falsificada a nombre de un tercero, lo que refuerza la hipótesis de una conducta premeditada.

Las autoridades también recopilaron elementos materiales probatorios que lo ubican en los lugares de los hechos y lo vinculan con los objetos encontrados durante la investigación.

Imputación y medida de aseguramiento

Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) le imputó los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, y falsedad material en documento público agravado.

El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial.