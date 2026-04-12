Bus con 42 pasajeros se volcó en la vía Cúcuta–Sardinata

Norte de Santander.

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Cúcuta con Sardinata, a la altura del sector El Líbano, donde un bus de servicio público que cubría la ruta Bogotá–Cúcuta se volcó lateralmente.

El vehículo, que transportaba a 42 pasajeros, al parecer perdió el control al salir de una curva, lo que provocó el siniestro. Tras el impacto, múltiples ocupantes resultaron heridos, entre ellos menores de edad, generando una compleja emergencia en la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos 17 personas han sido trasladadas en ambulancias hacia centros asistenciales en Sardinata, El Zulia y Cúcuta, mientras continúan las labores de atención, por lo que no se descarta que la cifra de lesionados aumente. Varios de los afectados presentan fracturas y otras lesiones de consideración.

Organismos de socorro y autoridades atendieron la emergencia, coordinaron el traslado de los heridos y adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.