Bloqueo en la vía Montería–Lorica por alerta ante posible desbordamiento del río Sinú

Montería

Un nuevo bloqueo se registra en la vía que comunica a Montería con Lorica, a la altura del municipio de San Pelayo, donde habitantes del sector decidieron interrumpir el tránsito vehicular como medida de presión ante el creciente nivel del río Sinú.

Según la comunidad, la situación es especialmente preocupante en el sector de Boca del Mañe, en la zona conocida como La Encañada, donde el caudal ha venido aumentando de manera sostenida, generando temor por posibles desbordamientos que podrían afectar cultivos, viviendas y zonas productivas.

Los manifestantes aseguran que han solicitado en repetidas ocasiones la intervención de las autoridades locales y departamentales, pero denuncian que no han recibido respuestas oportunas. Por ello, exigen acciones inmediatas de mitigación y un monitoreo más riguroso del comportamiento del río.

El bloqueo ha generado afectaciones en la movilidad sobre este importante corredor vial del departamento de Córdoba, mientras las autoridades evalúan la situación y dialogan con la comunidad para restablecer el paso.