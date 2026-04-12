Atraco con arma de fuego frente a un niño causó pánico en el barrio Santa Mónica
Los delincuentes huyeron sin ser capturados
Un nuevo hecho de inseguridad quedó captado por cámaras de vigilancia en el barrio Santa Mónica, en Cartagena, donde un ciudadano fue víctima de un robo a mano armada mientras se encontraba en compañía de un niño.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
En el video se aprecia cómo la calma del sector se ve abruptamente interrumpida cuando una motocicleta se acerca lentamente hasta el lugar donde estaba la víctima. En pocos segundos, el acompañante del vehículo desciende, desenfunda un arma de fuego y apunta sin titubeos tanto al hombre como al menor.
Ante la amenaza, el afectado se ve obligado a entregar sus pertenencias, mientras el asaltante mantiene el arma en posición, controlando la situación en plena vía pública.
Una vez consumado el robo, el delincuente se retira sin bajar el arma, aborda nuevamente la motocicleta y huye junto a su cómplice, dejando a las víctimas visiblemente afectadas.
Las grabaciones también revelan detalles sobre la apariencia de los sospechosos: uno vestía pantalón jean, suéter azul y gorra, mientras que el conductor llevaba un buzo negro con líneas blancas y jean.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.