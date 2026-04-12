Accidente de tractomula en el Corredor de Carga deja un lesionado

Un accidente de tránsito se registró en la vía que conduce a Mamonal, a la altura del antiguo peaje de Ceballos, donde una tractomula que movilizaba mercancía terminó volcada en plena curva.

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Hasta el momento, las causas del siniestro no han sido establecidas con certeza. De acuerdo con versiones preliminares, el conductor del vehículo de carga pesada habría sufrido un posible microsueño, lo que le hizo perder el control y salirse de la vía. Sin embargo, esta hipótesis debe ser verificada.

Otra versión que circula señala que el conductor habría realizado una maniobra evasiva al intentar esquivar una motocicleta que se le atravesó repentinamente. En ese intento por evitar un choque, el vehículo habría zigzagueado, lo que derivó en su volcamiento a un costado de la carretera.

A pesar de la gravedad del accidente, el conductor resultó con lesiones, pero sin consecuencias mayores. Al lugar acudieron unidades del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), que adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.