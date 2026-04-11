Procuraduría suspendió provisionalmente a presidente del Concejo de San Fernando, Bolívar

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra José Luis Nieto Cortez, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de San Fernando (Bolívar), periodo 2026, por presuntas irregularidades en la expedición de una resolución mediante la cual se delegaron funciones de pagador o tesorero en la Primera Vicepresidenta de la Mesa Directiva, lo que podría comprometer el adecuado manejo de los recursos públicos y el cumplimiento del marco legal aplicable.

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La actuación disciplinaria se originó en una queja en la que se cuestiona dicha delegación por posibles riesgos financieros, así como por eventuales inconsistencias jurídicas y administrativas.

En el marco de la investigación, y como medida cautelar, la Procuraduría Provincial de Instrucción de El Banco dispuso la suspensión provisional del investigado por el término de tres (3) meses, sin derecho a remuneración, con el fin de garantizar el normal desarrollo del proceso.

La Procuraduría reitera que esta decisión no constituye un fallo de responsabilidad, sino una medida preventiva adoptada en garantía del debido proceso y la presunción de inocencia.