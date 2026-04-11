Pareja que tenía custodia del ICBF, a la cárcel por presunto abuso y maltrato a niña de dos años

Montería

La indignación crece en Córdoba tras conocerse un grave caso de presunto abuso y maltrato infantil en Montelíbano. Una niña de dos años, que había sido entregada en custodia por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fue llevada al hospital local el pasado 7 de abril con múltiples lesiones que alertaron al personal médico y activaron de inmediato la ruta de protección.

De acuerdo con el Departamento de Policía Córdoba, Jhon Deivis Ortiz Montes y Ruth de la Cruz, pareja de 22 años, fueron capturados y posteriormente enviados a la cárcel con medida de aseguramiento intramural por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, además de otros relacionados con maltrato infantil.

La menor fue llevada al centro asistencial por un hombre que se identificó como su padre y afirmó que la niña presentaba asfixia por alimento. Sin embargo, al examinarla, los médicos encontraron lesiones que no coincidían con esta versión. El hospital notificó a las autoridades, lo que llevó a la detención inmediata del hombre y a la posterior captura de la mujer encargada de la custodia.

Las autoridades confirmaron que la custodia había sido otorgada por el ICBF el 18 de diciembre de 2025, en Medellín, durante un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Información extraoficial señala que Ruth de la Cruz es tía de la madre biológica, quien entregó a la niña al Bienestar Familiar por dificultades económicas.

Por su parte, el abogado Andrés Trespalacio, representante de la madre biológica, aseguró que la evidencia recopilada expone un escenario de tratos inhumanos que ha estremecido a toda la comunidad.

El jurista explicó que la articulación entre autoridades, personal médico y Policía permitió sustentar la captura y judicialización de los dos presuntos responsables.

Añadió que el municipio de Montelíbano permanece en vilo, mientras la menor lucha por su recuperación y avanza un proceso legal que busca evitar que este caso quede en la impunidad.

Por su parte, el coronel Fernando Guzmán Ramos, comandante del Departamento de Policía Córdoba, informó que los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y que la niña recibe atención especializada en Montería, bajo custodia del ICBF.

La comunidad ha expresado profundo rechazo frente al caso, que reabre el debate sobre la urgente necesidad de reforzar la protección de la infancia y los mecanismos de seguimiento en los procesos de custodia.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes.