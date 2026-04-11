Murió hombre tras ser atacado con arma de fuego en San Jacinto, Bolívar: recibió 11 impactos

Un nuevo episodio de violencia alteró la tranquilidad del municipio de San Jacinto, en Bolívar, durante la tarde de este viernes 10 de abril. El hecho se registró en el barrio La Paz, específicamente en la zona rural conocida como invasión Tanque del Acueducto.

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Alrededor de las 4:50 p. m., un hombre identificado como Iván Andrés Landero García, apodado ‘Landero’, fue atacado a tiros dentro de su vivienda. Según el relato de sus allegados, dos individuos vestidos con buzos negros llegaron al sitio en una motocicleta tipo Bóxer negra, sin placa visible.

De acuerdo con los testimonios, el acompañante del conductor descendió del vehículo, desenfundó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra la víctima. Tras perpetrar el ataque, los agresores escaparon rápidamente del lugar.

Aunque Landero García fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro médico del municipio, falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas. El informe médico indicó que el hombre recibió al menos 11 impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Versiones preliminares señalan que la víctima sería reconocida en el sector por, presuntamente, dedicarse a la comercialización independiente de sustancias ilícitas. Asimismo, las autoridades confirmaron que registraba una anotación judicial por tráfico de estupefacientes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).

En cuanto a las posibles causas del crimen, las autoridades no descartan que esté relacionado con disputas por el control del microtráfico en la zona. En este sector se ha advertido la presencia de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, vinculada al grupo armado organizado Ejército Gaitanista de Colombia, lo que refuerza esta hipótesis.

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que buscan esclarecer los móviles del homicidio y dar con el paradero de los responsables.