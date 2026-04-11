Emergencia de bus escolar en Norte de Santander ya había sido advertida

Emergencia en bus en La Playa de Belén. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La emergencia registrada con un bus escolar en el corregimiento de Aspasica, zona rural de La Playa de Belén, ya había sido advertida por la Personería Municipal.

El personero Yamil Velásquez aseguró a Caracol Radio que desde mediados de 2025 se venían reportando fallas mecánicas en el vehículo que presta el servicio de transporte a estudiantes de la zona.

“Era algo que se veía venir desde el año pasado. Empezamos a recibir quejas de preocupación por parte de la comunidad educativa”, afirmó.

Según explicó, ante estas alertas se activaron acciones preventivas y se hicieron requerimientos formales a la administración municipal y al contratista para garantizar un servicio seguro.

“Solicitamos acciones inmediatas en aras de garantizar un servicio seguro y eficiente”, indicó.

El funcionario detalló que en agosto del año pasado el vehículo presentó una falla total, lo que llevó a la suspensión del servicio y a la interposición de una acción de tutela.

“Buscábamos proteger los derechos fundamentales de los menores y el restablecimiento del servicio en condiciones óptimas y seguras”, explicó.

Velásquez agregó que las advertencias continuaron este año, incluso en reuniones con padres de familia y la administración municipal, recordando que el contrato contemplaba el reemplazo del vehículo en caso de fallas mecánicas.

“Se establecía que el vehículo debía ser reemplazado, pero estos llamados no fueron tenidos en cuenta y hoy se materializan en esta situación”, sostuvo.

La alerta se reactivó luego de que el bus presentara una nueva falla mecánica cuando transportaba a cerca de 30 estudiantes por una vía con pendiente.

“El conductor hizo una maniobra para contener el vehículo y evitar que continuara su recorrido. Afortunadamente no hubo personas lesionadas”, relató.

Finalmente, el personero hizo un llamado a las autoridades para tomar decisiones de fondo.

“Los derechos de los niños están por encima de cualquier otro interés. Es deber de las autoridades garantizar un transporte escolar seguro”, puntualizó.