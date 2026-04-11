Cartagena, entre las ciudades recomendadas para celebrar Día Internacional del Beso

Algunos besos llegan sin aviso. Otros se anuncian con una mirada larga, una cena frente al río o una ciudad iluminada al caer la noche. Los hay cinematográficos, espontáneos y también de esos que parecen sellar un recuerdo para siempre. Lo cierto es que besar sigue siendo una de las formas más universales de expresar cariño, deseo y amor. Por eso no sorprende que este gesto tenga su propio lugar en el calendario.

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Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha cuyo origen se remonta a 2013, cuando una pareja en Tailandia rompió el récord del beso más largo registrado por Guinness World Records, alcanzando 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

Más allá de su curiosa historia, la jornada se ha convertido en una oportunidad para celebrar el amor de maneras distintas. En ese contexto, la plataforma Civitatis seleccionó varios destinos en América Latina donde besar sobre el agua puede convertirse en una experiencia inolvidable.

Escenarios para un beso inolvidable

Cartagena de Indias

Hay ciudades que parecen hechas para el romance, y el corralito de piedra es una de ellas. Un paseo en barco al atardecer por la bahía, con la puesta de sol y la ciudad como telón de fondo, ofrece el escenario perfecto para un momento de película en el Caribe.

Río de Janeiro

La belleza de Río se potencia vista desde el mar. Un recorrido en velero al caer la tarde permite contemplar la bahía y el perfil urbano mientras los últimos rayos del sol transforman el paisaje en una postal inolvidable.

Buenos Aires

Aquí, el Río de la Plata ofrece una versión más serena del romanticismo. Un paseo fluvial al atardecer permite apreciar cómo el skyline porteño cambia de color con la caída del sol.

Guayaquil

El protagonismo lo tiene el río Guayas. Un recorrido en catamarán permite descubrir la ciudad desde el agua, pasando por puntos emblemáticos como el malecón y Puerto Santa Ana, en un ambiente cálido y envolvente.

Samaná

En el Caribe dominicano, un crucero por Samaná y el Parque Nacional Los Haitises ofrece una experiencia más íntima, con paradas en playas paradisíacas como Cayo Levantado.

Salar de Uyuni

Este destino rompe con lo convencional. Durante la temporada de lluvias, el salar se convierte en un espejo natural infinito donde el cielo parece tocar la tierra. Allí, un beso se transforma en una imagen casi irreal, suspendida en el tiempo.

Más que una fecha simbólica, el Día Internacional del Beso se consolida como una invitación a detenerse, compartir y crear recuerdos. Y en estos destinos, el agua, la luz y el paisaje se conjugan para hacer de ese gesto algo aún más especial.