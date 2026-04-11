Autoridades señalan al ELN por ataques contra la Policía en Norte de Santander

Norte de Santander.

Las autoridades de Norte de Santander atribuyeron al ELN los ataques registrados este sábado contra la Fuerza Pública en el departamento, que dejaron como saldo cuatro uniformados heridos.

El comandante encargado de la Policía de Norte de Santander, coronel Giovanny Páez, confirmó a Caracol Radio que los hechos se presentaron en Cúcuta y en el municipio de Ragonvalia, donde fueron activados artefactos explosivos al paso de los uniformados.

“Se nos presentan dos hechos, uno en la ciudad de Cúcuta y el otro en el municipio de Ragonvalia, saliendo afectados unos uniformados, producto de dos artefactos explosivos improvisados que detonan al paso de los mismos”, explicó el oficial.

Frente a lo ocurrido, el coronel fue enfático en rechazar estos hechos y señaló la posible responsabilidad de este grupo armado en la zona.

“Rechazamos contundentemente este tipo de acciones por parte de grupos al margen de la ley, teniendo claro que en esta zona hay injerencia del ELN”, afirmó.

En los ataques resultaron heridos el intendente Elkin García, en Cúcuta, y en Ragonvalia el subintendente William Hernando Pinto Rojas, el patrullero Julio César Quiñones Paz y la patrullera Karen Paola Sánchez Ospino, todos adscritos a la Policía de Norte de Santander.

El oficial agregó que la institución mantiene todas sus capacidades desplegadas para avanzar en la identificación y captura de los responsables de estos hechos.