Alerta en Montería por riesgo de inundaciones: autoridades refuerzan acciones en la margen izquierda

Montería

La Gobernación de Córdoba intensificó sus acciones en la margen izquierda de Montería ante el riesgo de inundaciones provocado por la temporada de lluvias.

En las últimas horas, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara visitó la zona para socializar con la comunidad los avances de las intervenciones y verificar el progreso de las obras del corredor verde, un proyecto que busca transformar el entorno y brindar espacios seguros de esparcimiento.

Las labores incluyen acciones enfocadas en la gestión del riesgo, en respuesta a las afectaciones generadas por recientes frentes fríos que han provocado acumulación de agua en sectores vulnerables.

Como parte de estas medidas, la administración departamental, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Alcaldía de Montería, instaló una motobomba de gran caudal en el barrio Vallejo. Este equipo permite evacuar aguas estancadas y mejorar el drenaje de los canales pluviales, reduciendo significativamente la amenaza de nuevas inundaciones.

Durante la visita técnica, el gobernador Zuleta Bechara destacó la importancia del trabajo interinstitucional:

“Articulamos esfuerzos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Alcaldía de Montería para aliviar las afectaciones causadas por las inundaciones y prepararnos ante las lluvias”.

Las autoridades mantienen vigilancia constante en la zona y reiteran el llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones de prevención durante la temporada de lluvias.