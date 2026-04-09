American Airlines planea retomar vuelos entre Miami y Caracas a finales de abril

American Airlines prevé reanudar los vuelos directos entre Miami y Caracas tan pronto como el próximo 30 de abril, según informó la aerolínea al Miami Herald, en lo que marcaría el regreso de una de las rutas más importantes entre Estados Unidos y Venezuela tras años de suspensión.

El servicio sería operado por Envoy, filial de la compañía dentro de American Eagle, con vuelos diarios sin escalas utilizando aeronaves Embraer-175, de menor capacidad, mientras la aerolínea evalúa la demanda del mercado.

La fecha anunciada, sin embargo, depende de que la empresa obtenga todas las aprobaciones gubernamentales y de seguridad necesarias, por lo que podría sufrir ajustes. Aun así, se trata de la primera vez que American Airlines ofrece un cronograma concreto para el reinicio de esta ruta, lo que sugiere avances en las conversaciones entre autoridades de ambos países.

“Estamos alentados por el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos”, señaló Nate Gatten, vicepresidente ejecutivo de American, en declaraciones citadas por el Miami Herald.

El restablecimiento de los vuelos forma parte de un proceso más amplio de reapertura de conexiones entre EE.UU. y Venezuela, luego de que en enero el Departamento de Transporte estadounidense levantara la orden de 2019 que suspendía los servicios aéreos entre ambos países.

Aunque la aerolínea ya cuenta con aprobaciones de autoridades estadounidenses como el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA), aún está a la espera del visto bueno por parte de la autoridad aeronáutica venezolana.

De concretarse, American Airlines se convertiría en la primera aerolínea comercial en anunciar oficialmente la reanudación de vuelos directos entre ambos países, una conexión crucial para la numerosa diáspora venezolana en el sur de Florida.