Tierra Baja se conecta al desarrollo con la nueva zona WiFi gratuita inaugurada por la Alcaldía

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, llevó a cabo la inauguración de una nueva zona WiFi gratuita en el corregimiento de Tierra Baja, como parte de su compromiso con el cierre de brechas digitales y el fortalecimiento del acceso a internet en las comunidades.

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Este nuevo punto de conectividad permitirá a los habitantes acceder de manera libre a internet, facilitando procesos educativos, el acceso a información, la realización de trámites en línea y la comunicación digital, beneficiando a más de 200 personas de la comunidad.

“Esta nueva zona WiFi nos permitirá acceder a plataformas digitales y conectarnos gratuitamente, ayudando a cerrar la brecha digital que durante años ha afectado a nuestra comunidad”, expresó Isabela Escalona, estudiante de la Institución Etnoeducativa Tierra Baja.

Durante la jornada, también se destacó el impacto de esta iniciativa en el fortalecimiento de la conectividad en zonas rurales del Distrito.

“Con esta inauguración se beneficiarán más de 200 personas y seguimos avanzando en el cierre de la brecha digital, llevando conectividad a comunidades que históricamente han tenido dificultades de acceso”, señaló José Antonio Barrios, líder del proyecto de Implementación de Zonas Digitales de Acceso Público Gratuito y Apropiación de las TIC en el Distrito de Cartagena de Indias (Zonas WiFi Cartagena).

La implementación de esta zona WiFi hace parte de este proyecto, que busca garantizar el acceso equitativo a internet y promover la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Distrito.

Con la puesta en funcionamiento de este punto de conectividad, la Administración Distrital continúa avanzando en la construcción de una ciudad más conectada, equitativa y con mayores oportunidades para todos.

¡Cartagena sigue conectando a sus comunidades y acercando la tecnología a cada rincón de la ciudad!