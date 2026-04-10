Sucre se alista para una jornada histórica de participación ciudadana: serán elegidas 1.385 JAC

Sincelejo

La Gobernación de Sucre adelanta los últimos detalles para lo que será una de las jornadas de participación ciudadana más grandes del departamento: la elección de 1.385 Juntas de Acción Comunal (JAC) activas en los distintos municipios. Este ejercicio busca fortalecer la organización comunitaria y consolidar espacios de liderazgo desde las bases sociales.

El subsecretario de Paz, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, Víctor Teherán Benavides, explicó que el proceso ha estado acompañado por una estrategia integral de fortalecimiento comunitario, que durante meses ha brindado apoyo técnico y jurídico a las organizaciones.

“Sucre se ha preparado desde hace meses. Hemos visitado distintos municipios, brindando asistencia para que las juntas cumplan con todas las exigencias legales para participar del certamen”, señaló Teherán.

Las elecciones se llevarán a cabo respetando la autonomía de cada junta, que podrá escoger el mecanismo de votación que mejor se ajuste a sus dinámicas: sistema de planchas o sistema de listas. Desde la Gobernación han insistido en la importancia de garantizar procesos transparentes, participativos y ajustados al debido proceso.

“La recomendación es clara: cumplir con las garantías de transparencia y asegurar la participación de todos los afiliados”, añadió el funcionario.

Para las autoridades, esta jornada representa un hito democrático, al consolidarse como un espacio donde las comunidades fortalecen su capacidad de decisión y organización.

Con la elección de nuevas Juntas de Acción Comunal, Sucre reafirma el papel fundamental de estas estructuras como pilares del trabajo comunitario, la gestión social y la participación ciudadana en todo el departamento.