Sucre refuerza acciones contra la violencia de género en municipios con mayor incidencia

En Sincé comenzó una estrategia que busca marcar un punto de quiebre en la atención y prevención de la violencia de género en Sucre.

La Gobernación puso en marcha la primera jornada de Asistencias Técnicas en Prevención, una iniciativa que hace parte de la agenda del Mes de la Mujer y cuyo propósito es fortalecer la respuesta institucional y comunitaria frente a esta problemática.

Más de 50 mujeres participaron en un encuentro concebido como un espacio de formación, escucha y construcción colectiva.

Durante la jornada, recibieron orientación práctica para identificar señales de riesgo, activar rutas de atención y promover relaciones más seguras dentro de sus entornos familiares y sociales. La idea es que estas herramientas se repliquen en los barrios y corregimientos, ampliando el impacto del proceso.

El programa se enfoca especialmente en zonas donde persisten mayores brechas de acceso a oportunidades y servicios.

La Gobernación anunció que estas asistencias técnicas continuarán en los ocho municipios con mayor incidencia de violencia, según reportes de Sivigila. En la lista están Sampués, Corozal, Sincelejo, Tolú, Coveñas, San Onofre y San Marcos, lo que permitirá llevar la iniciativa a los territorios donde se requiere con mayor urgencia.